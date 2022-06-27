Сенатор Сергей Цеков: дефолт на самом деле наступил у западных стран

Аргументы Недели → Политика 13+

27 июня 2022, 10:28

С. Цеков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал распространенную в понедельник американским агентством Bloomberg информацию о дефолте России по внешнему долгу.

По мнению политика, заявление о дефолте в России - это просто смешно, - передает RT. Цеков заявил, что западные банки деньги России захватили.

«Они наши деньги захватили в своих финансовых учреждениях и считают, что у нас наступил дефолт», — подчеркнул сенатор и заявил, что «дефолт на самом деле наступил у западных стран».

Цеков подытожил: «Получается, это они не способны вернуть наши деньги. Вот они и должны дефолт объявлять, а у нас дефолта нет».

Сенатор Владимир Джабаров назвал ложью информацию Bloomberg о том, что Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу.