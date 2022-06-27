Джабаров назвал ложью заявление Bloomberg о дефолте в России: в западных банках «украли» огромные деньги нашей страны

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник назвал ложью заявление американского агентства Bloomberg о наступившем в России дефолте.
Политик объяснил, что Запад заморозил, даже вернее, украл находящиеся в зарубежных банках активы Российской Федерации.
Bloomberg распространил информацию о том, что в России в ночь на 27 июня произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. По информации агентства, минувшей ночью истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям.
Сенатор Владимир Джабвров прокомментировал это сообщение в своем Telegram-канале: "В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства". "Вот наглецы! Других слов нет!" – возмущен политик.