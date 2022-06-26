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Путин впервые после начала спецоперации совершит зарубежные поездки — он посетит Туркмению и Таджикистан

, 16:33 Источник: РБК

Путин впервые после начала спецоперации совершит зарубежные поездки — он посетит Туркмению и Таджикистан
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

На следующей неделе у президента России Владимира Путина запланированы две зарубежные поездки, об этом сообщил в воскресенье телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер посетит Таджикистан, где у него запланированы переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном. А 29 июня он примет участие в работе Каспийского саммита, который пройдет в столице Туркмении Ашхабаде.

Это первые зарубежные визиты Путина после начала специальной военной операции в Украине. Последний раз президент России ездил за границу в начале февраля — он посетил Китай, где провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и побывал на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр.

 

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