Глава МИД Испании Альбарес заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не обсуждалось

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26 июня 2022, 10:14 Источник: ТАСС

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию El País заявил, что перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс никогда не обсуждалась.

Хосе Мануэль Альбарес уточнил в воскресенье, 26 июня, что возможность принятия Украины в НАТО никогда не обсуждалась за столом, а также подчеркнул, что сейчас разговоры на эту тему также не ведутся.

Напомним, ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что страна отказалась от активных шагов для вступления в Североатлантический альянс.