Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что Украина отказалась от идеи вступления в НАТО

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26 июня 2022, 09:08 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил в беседе с журналистами в воскресенье, 26 июня, что страна не намерена предпринимать шагов по вступлению в Североатлантический альянс.

Игорь Жовква признал, что вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе не представляется возможным. Замглавы офиса Владимира Зеленского, однако, выразил надежду на то, что альянс подтвердит партнерство с Киевом.

Жовква призвал организацию на саммите, который состоится в Мадриде, признать за Украиной центральную роль в европейской безопасности. Он также потребовал , чтобы НАТО исключила любые упоминания России как партнера военного союза и сделала стране "строгие" предупреждения.