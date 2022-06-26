Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» в рамках спецоперации на Украине

Министерство обороны Российской Федерации в воскресенье, 26 июня, опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" в рамках специальной военной операции на Украине.
В оборонном ведомстве уточнили,что российские подразделения реактивной артиллерии ликвидируют как живую силу, так и военную технику националистов и формирований ВСУ.
Подчеркивается, что выявленные цели подавляет огонь 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган", который ведется по районам сосредоточения сил украинских военных, по артиллерийским и минометным батареям, а также по командным пунктам.