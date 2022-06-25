Читатели Daily Mail высказались о видеообращении Зеленского на музыкальном фестивале: «Это начинает сильно раздражать»

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25 июня 2022, 07:46 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Британские граждане, читатели таблоида The Daily Mail прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Гластонберийском музыкальном фестивале. Видеообращение Зеленского показали в Англии посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп.

Пользователей сайта издания возмутило выступление украинского президента на мероприятии, где собираются хиппи.

"Я думал, Гластонбери - это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком", - написал подписчик под ником Malcolm2.

David J констатирует: "Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского".

Британцы отмечают, что Зеленский начинает их раздражать. "Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать", - написал Terri Maadi.

"Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мега-пропаганде", - заявил global tai. David-Ian добавил:

"Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить". PR обратил внимание: "Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место".