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26 июня 2022, 09:57

Золото, Gennadii Khameliyanin / globallookpress.com

Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России, заявили британские власти», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил за усиление ограничительных мер в отношении Москвы из-за ее спецоперации, проводимой на украинской территории. Также Столтенберг отметил, что НАТО хочет помочь Украине остаться «суверенной и независимой европейской нацией».