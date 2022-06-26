Трамп заявил, что США пришли в упадок и стали «посмешищем для всего мира»

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26 июня 2022, 08:29 Источник: ТАСС

бывший президент США Дональд Трамп, Preston Keres/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках митинга своих сторонников выразил мнение, что за последние два года страна пришла в упадок и превратилась в "посмешище для всего мира".

Дональд Трамп, выступая в штате Иллинойс, заявил, что США больше не являются великой страной – теперь это "страна упадка". Экс-президент подчеркнул, что ему противно произносить эти слова.

Основными проблемами Штатов политик назвал рекордные показатели инфляции и стоимость топлива, отсутствие свободы прессы, высокий уровень преступности, а также утрату энергетической независимости, что заставляет Вашингтон "умолять о нефти Венесуэлу и Саудовскую Аравию".