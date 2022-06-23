CNN меняет риторику в адрес Трампа по мере роста его рейтинга популярности

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23 июня 2022, 16:02

Дональд Трамп, White House/ Globallookpress.com

Американский телеканал CNN постепенно уходит от резко негативного отношения к бывшему президенту США Дональду Трампу. Рейтинг политика среди потенциальных избирателей растёт.

Уже сейчас, судя по итогам опросов, большинство зарегистрированных избирателей проголосовали бы за него, если бы выборы состоялись сегодня (Трамп - 44% — Байден 42%).

Хорошо воспринимают работу администрации Джозефа Байдена и его самого только 39%. Практически все избиратели назвали инфляцию острейшей проблемой, которая стоит перед Вашингтоном сейчас.