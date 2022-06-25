Путин заявил, что объем взаимодействия России и Белоруссии требует постоянной сверки часов: «что мы и делаем»

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25 июня 2022, 18:43 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Объем взаимодействия между Москвой и Минском требует «постоянной сверки часов», заявил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу российский лидер Владимир Путин.

Он отметил, что встреча на высшем уровне проходит в день 30-летия установления дипотношений между Белоруссией и Россией.

«День не рядовой, поэтому мы с вами договаривались увидеться. Ну и объем нашего взаимодействия такой, что требует постоянной сверки часов, что мы и делаем», - заявил российский президент.

По его словам, в 2021 году товарооборот между странами вырос более чем на треть.

«Мы на правильном пути, судя по всему. Россия проинвестировала в экономику Белоруссии 4 миллиарда долларов за предыдущие годы - это наши прямые инвестиции», - сказал Путин, подчеркнув, что и белорусские предприятия инвестируют в российскую экономику.