Замминистра культуры Тарас Шевченко заявил, что Киев составит «белый список» российских музыкантов

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25 июня 2022, 10:15

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Тарас Шевченко, заместитель министра культуры и информационной политики Украины, заявил, что киевские власти составят «белый список» российских музыкантов. В пятницу, 24 июня, Шевченко на брифинге сообщил об усилении защиты информационного пространства.

По информации украинского чиновника, «увеличение квоты на украинскую музыку, ограничения для российских исполнителей, ограничения для российских книг, введение «белых списков» российских исполнителей, музыку которых можно будет распространять на Украине», — передает РИА Новости.

Шевченко уточнил, что в «белый список» смогут попасть только те российские артисты, которые поддерживают Украину.

В Украине имеется список граждан, угрожающих нацбезопасности Украины.

Шоумен и юморист Максим Галкин, уехавший из России в Израиль, исключён из чёрного списка украинского Минкульта, в который он был внесён в ноябре 2021 года.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал жителям Украины не спешить выкидывать учебники по русскому языку, «чтобы не пришлось потом их искать».