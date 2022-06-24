Заместитель постпреда РФ при ООН Полянский: «изоляция» России существует лишь в мечтах ее бывших западных партнеров

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24 июня 2022, 22:59 Источник: ТАСС

XIV саммит БРИКС. Фото: Li Tao/XinHua/globallook.com

Вводя все новые и новые санкции против России, Запад добивается ее изоляции. Однако на деле «изоляция» существует только в мечтах западных политиков, и это показал саммит БРИКС, заявил в пятницу первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

«Глядя на саммит БРИКС, можно ясно видеть, что «изоляция» России существует лишь в мечтах наших бывших западных партнеров», - написал Полянский в своих соцсетях.

XIV саммит БРИКС проходил 22-23 июня под девизом «Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития». В разных форматах в нем приняли участие лидеры Китая, Бразилии, России, Индии и Южно-Африканской Республики.