Лидеры стран БРИКС подписали декларацию по итогам саммита: цель союза – мир без ядерного оружия

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23 июня 2022, 17:51

БРИКС,Ministry of Economy Russia/ Globallookpress.com

Руководители государств, которые входят в содружество БРИКС, проводят двухдневный саммит 22-23 июня. На встрече в разных форматах присутствуют главы и правительств Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. XIV саммит БРИКС проходит под девизом «Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития».

БРИКС рассматривает актуальные для современной ситуации темы. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин призвал от имени официального Пекина принять новые страны в механизмы сотрудничества и содружество БРИКС.

По итогам основного дня саммита лидеры стран Содружества подтвердили приверженность миру, свободному от ядерного оружия. Об этом говорится в декларации, которую участники подписали по итогам деловой части встречи. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Кремля.