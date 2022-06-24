Кадыров сообщил о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов вблизи Северодонецка

Аргументы Недели → Политика 13+

24 июня 2022, 20:53 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Emile Alain Ducke/Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль вооруженных сил РФ двух населенных пунктов — Сиротино и Вороново, а также об успехах в промышленной зоне Северодонецка.

«Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР продвинулись глубже в промышленную зону Северодонецка и заняли выгодные позиции для дальнейшего освобождения территории завода «Азот». Через несколько дней в вопросе освобождения промышленной зоны можно будет поставить точку», - написал Кадыров в пятницу вечером в своем телеграм-канале.

Говоря о взятии под контроль Сиротино и Вороново, глава Чечни подчеркнул, что «наступление союзных войск проходит методично, ситуация улучшается буквально ежечасно».

Ранее Кадыров сообщил, что операция по взятию под контроль Золотого и Горского «войдет в учебники истории».