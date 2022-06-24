Кадыров: взяв под контроль Золотое и Горское в ЛНР, РФ получила огромный арсенал трофейного зарубежного оружия

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24 июня 2022, 19:24 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Подразделения российской армии, взяв под контроль населенные пункты Золотое и Горское, получили арсенал западного оружия, оставленного украинскими военными. Об этом написал в пятницу в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видео с оставленными украинцами боеприпасами и назвал действия российских военных «эффективной экономической операцией».

«Освобождение населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики. За каждый потраченный патрон наши спецподразделения получили огромный арсенал трофейного вооружения зарубежного образца», - написал Кадыров.

Глава Чеченской республики заявил, что арсенал будет использоваться для успешного продвижения российских войск и пообещал в ближайшее время «очистить от противника всю территорию Донбасса».