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Кадыров показал на видео, как при освобождении Золотого в Донбассе «выкуривали» из окопов военных Украины с помощью дронов

, 14:36

Кадыров показал на видео, как при освобождении Золотого в Донбассе «выкуривали» из окопов военных Украины с помощью дронов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров продемонстрировал на видео, как при освобождении города Золотое в Донбассе «выкуривали» из окопов украинских военных с помощью дронов. Данный ролик политик разместил в своем Telegram-канале.

«Грамотная работа с использованием беспилотных летательных аппаратов позволяет выкуривать украинских националистов и бандеровцев из любых окопов. Именно такой метод был использован в ходе освобождения населенного пункта Золотое от неприятеля», — прокомментировал опубликованные кадры Кадыров.

Ранее в пятницу сообщалось, что российское министерство обороны показало видео, на котором запечатлены киевские военнослужащие, сдавшиеся в плен в районе Горского и Золотого.

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