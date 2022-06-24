Кадыров показал на видео, как при освобождении Золотого в Донбассе «выкуривали» из окопов военных Украины с помощью дронов

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24 июня 2022, 14:36

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров продемонстрировал на видео, как при освобождении города Золотое в Донбассе «выкуривали» из окопов украинских военных с помощью дронов. Данный ролик политик разместил в своем Telegram-канале.

«Грамотная работа с использованием беспилотных летательных аппаратов позволяет выкуривать украинских националистов и бандеровцев из любых окопов. Именно такой метод был использован в ходе освобождения населенного пункта Золотое от неприятеля», — прокомментировал опубликованные кадры Кадыров.

Ранее в пятницу сообщалось, что российское министерство обороны показало видео, на котором запечатлены киевские военнослужащие, сдавшиеся в плен в районе Горского и Золотого.