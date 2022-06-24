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Минобороны России показало на видео украинских военных, сдавшихся в плен в районе Горского и Золотого в Донбассе

, 14:02

Минобороны России показало на видео украинских военных, сдавшихся в плен в районе Горского и Золотого в Донбассе
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Министерство обороны России продемонстрировало на видео украинских военнослужащих, которые сдались в плен в районе расположенных в Донбассе городов Горское и Золотое. Ролик, предоставленный ведомством, опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

«Российское Минобороны показывает украинских военных, сдавшихся в плен в "горском" котле», — прокомментировал размещенные кадры TG-канал.

Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдом выводы в резолюции ПАСЕ с обвинениями Москвы в катастрофе малайзийского самолета Boeing, разбившегося на востоке Украины летом 2014 года.

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