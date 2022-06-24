Блинкен заявил, что США выступают против досмотра российской стороной украинских судов с продовольствием

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил в пятницу, 24 июня, что американские власти выступают против того, чтобы российская сторона досматривала украинские суда с продовольствием.
По словам Энтони Блинкена, нет "никакого смысла" в том, что РФ настаивает на досмотре "украинских суверенных судов", которые выходят из портов страны и отправляются в другие государства.
Американский госсекретарь на пресс-конференции в Берлине, где он принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц G7, также заявил, что власти США устраняют непредумышленные последствия своих рестрикций, чтобы помочь в преодолении продовольственного кризиса.