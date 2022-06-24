Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Путин, говоря о циничной дестабилизизации Западом глобального сельскохозяйственного производства, вспомнил Марию-Антуанетту

, 17:16 Источник: РИА "Новости"

Путин, говоря о циничной дестабилизизации Западом глобального сельскохозяйственного производства, вспомнил Марию-Антуанетту
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в пятницу заявил, что Запад цинично дестабилизирует глобальное сельскохозяйственное производство и сравнил регион с королевой Марией-Антуанеттой.

Владимир Путин напомнил, что королева Франции, согласно преданию, однажды увидела из окна дворца толпу голодных бастующих граждан и заявила, что если у них нет хлеба, то пусть "едят пирожные". По словам российского лидера, некоторые страны Запада, затрудняя экспорт российского зерна на мировые рынки и вводя ограничения на поставки удобрений из РФ из Белоруссии, демонстрируют аналогичный цинизм.

Путин обратил внимание на то, что в России ожидается хороший урожай, вследствие чего страна будет иметь возможность поставить в другие государства пятьдесят миллионов тонн зерна.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram