Путин: негативная ситуация вокруг украинского зерна раздувается искусственно, Россия не препятствует его вывозу

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24 июня 2022, 16:40

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Негативная ситуация вокруг украинского зерна раздувается искусственно, Российская Федерация не препятствует его вывозу. На это указал президент Владимир Путин.

«Сейчас искусственно раздувается негативная ситуация по украинскому зерну, Россия не препятствует его вывозу — Путин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

Также глава РФ отметил, что страна готова исполнять свои обязательства по поставкам энергоносителей и удобрений.

Как сообщалось ранее в пятницу, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эффективного урегулирования продовольственного кризиса не будет, если на мировые рынки не вернется продукция из России и Украины.