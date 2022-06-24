Гутерриш: эффективного урегулирования продовольственного кризиса не будет без возвращения на мировые рынки продукции РФ и Украины

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24 июня 2022, 15:59

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Эффективного урегулирования продовольственного кризиса не будет, если на мировые рынки не вернется продукция из Российской Федерации и Украины. На это, как передает ТАСС, указал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Эффективного урегулирования продовольственного кризиса не будет без возвращения на мировые рынки продукции России и Украины, следует из заявления генсека ООН», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала «безграмотной и циничной ложью» слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Москва «использует голод в качестве оружия».