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Аргументы Недели Политика 13+

Захарова назвала «безграмотной и циничной ложью» заявление Бербок о том, что Россия «использует голод в качестве оружия»

, 15:36

Захарова назвала «безграмотной и циничной ложью» заявление Бербок о том, что Россия «использует голод в качестве оружия»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «безграмотной и циничной ложью» заявление руководителя МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия «использует голод в качестве оружия». Соответствующую публикацию Захарова разместила в своем Telegram-канале.

«Безграмотная и циничная ложь», — прокомментировала слова Бербок спикер отечественного внешнеполитического ведомства.

Захарова также отметила, что с начала текущего года ФРГ фактически удвоила импорт сельскохозяйственной продукции.

«Анналена, главное — не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием», — посоветовала автор поста.

Ранее сегодня сообщалось, что на высказывание Бербок отреагировал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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