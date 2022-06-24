Захарова: ЕС продолжает безудержную экспансию, предоставив Украине и Молдавии статус кандидатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 24 июня, заявила, что Евросоюз своим решением предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов продолжил "безудержную экспансию".
По словам Марии Захаровой, Европейский союз своими действиями демонстрирует продолжение линии на активное геополитическое освоение пространства СНГ для "сдерживания" России".
Дипломат подчеркнула, что ЕС применяет все средства, начиная с финансово-экономических рычагов, заканчивая военной поддержкой. Захарова добавила, что будущее "единой Европы" и ее демократические "идеалы" приносятся в жертву цели безудержной экспансии.