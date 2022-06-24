Блинкен допустил проведение личной встречи с Лавровым на полях G20

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24 июня 2022, 19:51 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил возможность личной встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях заседания глав МИД G20.

Энтони Блинкен в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 24 июня, подчеркнул, что не будет утверждать, что встреча с Сергеем Лавровым состоится. Дипломат уточнил, что не хочет забегать вперед, а также призвал журналистов следить за обновлениями.

Напомним, ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел РФ 7-8 июля примет участие во встрече глав МИД стран G20.