Блинкен допустил проведение личной встречи с Лавровым на полях G20

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил возможность личной встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях заседания глав МИД G20.
Энтони Блинкен в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 24 июня, подчеркнул, что не будет утверждать, что встреча с Сергеем Лавровым состоится. Дипломат уточнил, что не хочет забегать вперед, а также призвал журналистов следить за обновлениями.
Напомним, ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел РФ 7-8 июля примет участие во встрече глав МИД стран G20.