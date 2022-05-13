Псаки заявила, что не знает, просил ли Байден президента Индонезии отозвать приглашение Путину на саммит G20

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13 мая 2022, 22:54 Источник: ТАСС

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не знает, просил ли президент США Джо Байден коллегу из Индонезии Джоко Видодо отозвать приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит G20.

В рамках регулярного брифинга Джен Псаки в очередной раз заявила, что России не должно быть в списке участников осенней встречи G20.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Джо Байден считает, что российскому лидеру Владимиру Путину не следует находиться на вышеуказанном совещании. Псаки, однако, заметила, что не располагает информацией о том, просил ли глава США коллегу из Индонезии отозвать приглашение на саммит, направленное ранее президенту РФ.