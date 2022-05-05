The Washington Post сообщает, что приглашение Путина на саммит G20 стало для Байдена «головной болью»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 мая 2022, 15:34 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Издание The Washington Post сообщает, что приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии стало для лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена "головной болью".

В материале подчеркивается, что попытки Вашингтона выставить Российскую Федерацию мировым изгоем провалились, поскольку не все партнеры США согласны отвернуться от РФ. По данным The Washington Post, данная ситуация стала для Джо Байдена проблемой.

Уточняется, что в настоящий момент Джо Байдену следует решить, будет ли он принимать участие в саммите G20, где может встретиться с российским коллегой, или "уступить" РФ и Китаю одно из ключевых международных мероприятий.