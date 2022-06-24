Кадыров: практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска освобождены от сил Украины или взяты в кольцо

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24 июня 2022, 11:05

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Практически все населенные пункты, расположенные в окрестностях Северодонецка и Лисичанска в Донбассе, освобождены от украинских сил или взяты в кольцо. На это указал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Друзья, на Луганском направлении успешно работают бойцы спецотряда "Ахмат" и Народной милиции ЛНР. Практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска либо освобождены от нацистов, либо взяты в кольцо», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кадырова.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что поставки оружия киевской стороне приводят к большим жертвам среди гражданского населения и отодвигают сроки завершения специальной операции.