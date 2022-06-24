Басурин: поставки оружия Украине приводят к большим жертвам среди мирного населения и отодвигают сроки окончания спецоперации

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24 июня 2022, 10:41

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Поставки оружия Украине приводят к большим жертвам среди гражданского населения и отодвигают сроки завершения специальной операции. На это, как передает ТАСС, указал Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Поставки вооружения на Украину приводят к большим жертвам среди мирного населения и отодвигают сроки окончания спецоперации, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин«, — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, офицер ЛНР Андрей Марочко проинформировал, что города Горское и Золотое, расположенные на территории Донбасса, перешли под полный контроль республики.