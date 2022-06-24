Офицер ЛНР Марочко: города Горское и Золотое в Донбассе перешли под полный контроль ЛНР

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24 июня 2022, 10:27

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Города Горское и Золотое, расположенные на территории Донбасса, перешли под полный контроль Луганской народной республики. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Населенные пункты Горское и Золотое перешли под полный контроль ЛНР. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, глава подконтрольной Киеву администрации Луганской области Сергей Гайдай указал на то, что украинские войска будут отведены от города Северодонецка.