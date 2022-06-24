Глава подконтрольной Киеву администрации Луганской области Гайдай: войска Украины будут отведены от Северодонецка

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24 июня 2022, 09:08

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Войска Украины будут отведены от города Северодонецка. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировал Сергей Гайдай, который возглавляет подконтрольную киевским властям администрацию Луганской области.

«Украинские войска будут отведены от Северодонецка, заявил глава подконтрольной Киеву администрации Луганской области Гайдай», — говорится в посте, появившемся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, в Народной милиции ЛНР указали на то, что ракета «Точка-У», которую сбили в небе над поселком Тепличное, была нацелена на здание администрации руководителя республики Леонида Пасечника.