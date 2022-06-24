Глава подконтрольной Киеву администрации Луганской области Гайдай: войска Украины будут отведены от Северодонецка

Войска Украины будут отведены от города Северодонецка. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировал Сергей Гайдай, который возглавляет подконтрольную киевским властям администрацию Луганской области.
«Украинские войска будут отведены от Северодонецка, заявил глава подконтрольной Киеву администрации Луганской области Гайдай», — говорится в посте, появившемся в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, в Народной милиции ЛНР указали на то, что ракета «Точка-У», которую сбили в небе над поселком Тепличное, была нацелена на здание администрации руководителя республики Леонида Пасечника.