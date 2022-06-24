НМ ЛНР: сбитая над Тепличным украинская ракета «Точка-У» была нацелена на здание администрации главы республики Пасечника

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24 июня 2022, 08:30

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинская ракета «Точка-У», которую сбили в небе над поселком Тепличное в Донбассе, была нацелена на здание, занимаемое администрацией руководителя ЛНР Леонида Пасечника. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировали в Народной милиции республики.

«Сбитая над Тепличным украинская "Точка-У" была нацелена на здание администрации главы ЛНР, заявили в Народной милиции республики», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал, что имеются сообщения, согласно которым войска Украины в городах Горское и Золотое подают сигналы о готовности к сдаче в плен.