Посол ЛНР Мирошник: есть сообщения, что войска Украины в Горском и Золотом подают сигналы о готовности к сдаче в плен

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23 июня 2022, 15:01

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Имеются сообщения, согласно которым войска Украины, находящиеся в расположенных на территории Донбасса городах Горское и Золотое, подают сигналы о готовности к сдаче в плен. Об этом заявил посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.

«Есть сообщения, что украинские войска в Горском и Золотом (ЛНР) подают сигналы о готовности к сдаче в плен, там находится до 2 тысяч боевиков — посол ЛНР», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

Также Мирошник отметил, что Горское и Золотое взяты в блокаду.

Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников проинформировал о прибытии в страну американских реактивных систем залпового огня HIMARS.