Министр обороны Резников сообщил о прибытии на Украину американских ракетных комплексов HIMARS

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23 июня 2022, 14:47

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Руководитель украинского министерства обороны Алексей Резников проинформировал о прибытии на территорию бывшей советской республики американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».



«Министр обороны Украины заявил, что в страну прибыли ракетные комплексы HIMARS», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что Москва решительно требует от Вашингтона пресечь открытую вербовку наемников, проводимую посольством Киева в США.