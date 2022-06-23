Глава ЛНР Пасечник заявил, что кольцо вокруг Лисичанска будет замкнуто в ближайшие дни

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июня 2022, 20:20 Источник: ТК Звезда

фото: vk.com/newrussllisichansk

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) замкнут кольцо вокруг Лисичанска в ближайшие два-три дня.

Эту информацию в четверг заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью газете «Комсомольская правда».

Пасечник отметил, что раскрывать какие-то секреты военных он не станет, но, исходя из тех же докладов, в ближайшие два-три дня кольцо вокруг Лисичанска полностью замкнется, и город очень скоро будет очищен от украинских националистов.

В Лисичанске находится группировка численностью до семи тысяч украинских военных.

Подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко ранее рассказал «Звезде», как идет окружение Лисичанска. По словам офицера, противник еще пытается использовать грунтовые дороги, но в ближайшее время украинские войска в Лисичанске окажутся в полном окружении.

Официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко в четверг сообщил о том, что украинские военные в районе Золотого и Горского, где они окружены, сдаются в плен.