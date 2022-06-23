Официальный представитель НМ ЛНР Филипоненко: украинские военные сдаются в плен под Золотым и Горским

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в четверг сообщил о том, что украинские военные в районе Золотого и Горского, где они окружены, сдаются в плен.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее 23 июня днем рассказал, что Горское и Золотое взяты в блокаду. После окружения украинских военных на этом участке силы НМ ЛНР и российских военных продолжают наступление на север, на южные районы Лисичанска.
В Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.
"Пленные есть", — цитирует РИА Новости Филипоненко.
В Лисичанске находится группировка численностью до семи тысяч украинских военных.