Официальный представитель НМ ЛНР Филипоненко: украинские военные сдаются в плен под Золотым и Горским

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23 июня 2022, 19:59 Источник: РИА Новости

фото: vk.com/newrussllisichansk

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в четверг сообщил о том, что украинские военные в районе Золотого и Горского, где они окружены, сдаются в плен.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее 23 июня днем рассказал, что Горское и Золотое взяты в блокаду. После окружения украинских военных на этом участке силы НМ ЛНР и российских военных продолжают наступление на север, на южные районы Лисичанска.

В Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.

"Пленные есть", — цитирует РИА Новости Филипоненко.



В Лисичанске находится группировка численностью до семи тысяч украинских военных.