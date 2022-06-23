Японский парламентарий Мунэо Судзуки: Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине, чтобы защитить интересы России

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23 июня 2022, 09:13 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин был вынужден начать специальную операцию на украинской территории, чтобы защитить интересы Российской Федерации. На это, как передает РИА Новости, указал парламентарий из Японии Мунэо Судзуки.

«На Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, заявил РИА Новости японский парламентарий Мунэо Судзуки. По его мнению, Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине, чтобы защитить интересы своего государства», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Генерального штаба Великобритании Тони Радакин отметил, что восполнение запасов вооружений Соединенного Королевства, истощенных поставками Киеву, займет несколько лет.