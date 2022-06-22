Премьер Грузии Гарибашвили: украинский депутат Арахамия ездил в США и Европу, требуя, чтобы Тбилиси не дали статус кандидата в ЕС

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22 июня 2022, 16:21

Флаг Грузии, Carsten Reisinger / globallookpress.com

Депутат украинской Верховной Рады Давид Арахамия ездил в Соединенные Штаты и Европу, требуя, чтобы Тбилиси не дали статус кандидата в ЕС. С соответствующим утверждением, как передает ТАСС, выступил руководитель грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

«Глава фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия лично ездил в США и Европу, требуя, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала махинацией действия Еврокомиссии, рекомендовавшей наделить Киев статусом кандидата в ЕС.