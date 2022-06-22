Глава ЦИК Памфилова: выборы глав регионов назначены на единый день голосования в 14 субъектах РФ

Выборы глав 14 регионов России пройдут в один день, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Единый день голосования в 2022 году назначен на 11 сентября.
«Уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 13 политических партий, трое — в порядке самовыдвижения», — сообщила Памфилова.
Ранее политолог Георгий Бовт рассказал изданию «Аргументы недели», что губернаторские выборы не нуждаются в корректировке. Это послужило ответом на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможности отмены выборов в этом году.
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