Глава ЦИК Памфилова: выборы глав регионов назначены на единый день голосования в 14 субъектах РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июня 2022, 14:13

Выборы в России, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Выборы глав 14 регионов России пройдут в один день, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.



Единый день голосования в 2022 году назначен на 11 сентября.



«Уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 13 политических партий, трое — в порядке самовыдвижения», — сообщила Памфилова.



Ранее политолог Георгий Бовт рассказал изданию «Аргументы недели», что губернаторские выборы не нуждаются в корректировке. Это послужило ответом на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможности отмены выборов в этом году.