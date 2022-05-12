Политолог Георгий Бовт: «Губернаторские выборы не нуждаются в изменении»

Такое мнение высказал политолог изданию «Аргументы недели».
«Слухи на эту тему недавно были, но, как я думаю, они стали неактуальными. Объявили об уходе в ближайшее время пять губернаторов, и это говорит о том, что власти готовятся к голосованию осенью. Это все обозначено за три месяца, как и положено».
«В нынешнем виде губернаторские выборы контролируются Администрацией президента и не нуждаются в корректировке. Они и так справляются с поставленными задачами».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате российского парламента не обсуждалась возможная отмена губернаторских выборов в этом году.
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