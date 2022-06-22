Захарова: Запад уничтожает все, что напоминает об освободительной роли Советского Союза во Второй мировой войне

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22 июня 2022, 09:26 Источник: Радио Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Страны Запада пытаются переписать историю, уничтожая все, что напоминает об освободительной роли, которую сыграл Советский Союз во Второй мировой войне. Об этом в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что по окончании второй мировой войны была создана система международного права, в которой была зафиксирована роль СССР как страны, победившей фашизм.

«Западные страны решили переписать историю войны банальными и варварскими способами. Они сносят памятники героям и ставят новые – бандитам и преступникам. Они полностью уничтожают все, что напоминает и фиксирует эту освободительную роль Советского Союза», – подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Украины в ее прежних границах нет и никогда больше не будет.