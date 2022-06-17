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Захарова заявила, что Украины в прежних ее границах нет и никогда больше не будет

, 22:08 Источник: РИА Новости

Захарова заявила, что Украины в прежних ее границах нет и никогда больше не будет
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в северной столице, заявила, что государства Украина в прежних его границах больше не существует.

«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», - сказала дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Ранее Захарова заявила, что Украина, которая с 2014 года живет исключительно за счет кредитов Запада, фактически стала его колонией. 

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