Захарова заявила, что Украины в прежних ее границах нет и никогда больше не будет

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17 июня 2022, 22:08 Источник: РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в северной столице, заявила, что государства Украина в прежних его границах больше не существует.

«Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», - сказала дипломат в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Ранее Захарова заявила, что Украина, которая с 2014 года живет исключительно за счет кредитов Запада, фактически стала его колонией.