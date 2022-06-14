Захарова назвала Украину киевской колонией англосаксонской метрополии

Украина, которая с 2014 года существует исключительно на кредиты Запада, фактически стала его колонией. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.
«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский, <> не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», - написала Захарова во вторник.
Она привела выкладки, сколько средств заимствовала Украина у стран Запада. По данным Захаровой, с февраля 2014 года по декабрь 2021 года стране было предоставлено порядка 70,5 млрд долларов. После начала спецоперации, Киев, по информации Нацбанка Украины, получил финансирование в размере еще 15 млрд долларов.
«Киевская колония англосаксонской метрополии прежние позиции уже не обретет», - резюмировала дипломат.
Ранее Захарова назвала несерьезными заявления американских аналитиков о возможном разделе Украины на два государства.