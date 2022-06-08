Захарова назвала несерьёзными заявления американских аналитиков о возможном разделе Украины на два государства

Аргументы Недели → Политика 13+

8 июня 2022, 15:34 Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Заявления американских экспертов о том, что в результате спецоперации Украина может быть поделена на два государства - «по корейскому сценарию» - не более чем домыслы. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности такого сценария, обсуждаемого американскими аналитиками, Захарова призвала не относиться серьезно к таким вещам.

«Это какая-то юмористическая колонка? Что это за такой анализ? Может быть, это какой-то скетч, какая-то рефлексия после просмотра брифингов Белого дома? Я, честно говоря, считаю, что серьезно относиться к подобным вещам смысла не имеет», - сказала она (цитата по ТАСС).

Кроме того, дипломат заявила, что подобная аналитика очень показательна для американцев, проповедующих принцип «разделяй и властвуй», который определяет и внешнеполитический курс США.

Ранее российский политолог Сергей Марков назвал правильным сценарием для РA раздел Украины на части.