Антонов: посольство России в Вашингтоне не получало обращений от США по поводу американцев, взятых в плен под Харьковом

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22 июня 2022, 07:33 Источник: ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA/globallook.com

Посольство России в США не получало обращений по поводу двух американских граждан, взятых в плен под Харьковом. Об этом сообщил глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее во вторник глава пресс-службы госдепа США Нед Прайс рассказал журналистам, что Вашингтон имел по этому вопросу контакты с российским правительством и выразил свое «решительное несогласие» с позицией Кремля, который считает задержанных американцев наемниками, не подпадающими под действие Женевской конвенции.

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», - заявил Антонов.

15 июня 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн попали в плен под Харьковом.