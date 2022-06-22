Антонов: посольство России в Вашингтоне не получало обращений от США по поводу американцев, взятых в плен под Харьковом

Посольство России в США не получало обращений по поводу двух американских граждан, взятых в плен под Харьковом. Об этом сообщил глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее во вторник глава пресс-службы госдепа США Нед Прайс рассказал журналистам, что Вашингтон имел по этому вопросу контакты с российским правительством и выразил свое «решительное несогласие» с позицией Кремля, который считает задержанных американцев наемниками, не подпадающими под действие Женевской конвенции.
«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», - заявил Антонов.
15 июня 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн попали в плен под Харьковом.