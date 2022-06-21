Госдеп США не согласился с Песковым в том, что плененные под Харьковом американцы не подпадают под Женевскую конвенцию

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21 июня 2022, 21:17 Источник: "Коммерсантъ"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Госдепартамент США решительно не согласен с позицией Кремля, согласно которой на американцев, попавших 15 июня в плен под Харьковом, не распространяются Женевские конвенции, сообщает во вторник со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа Reuters.

Ранее The Telegraph сообщил о том, что двое бывших американских военных, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, попали в плен во время боев под Харьковом.

Комментируя этот факт, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что они могут быть осуждены и приговорены к смертной казни, поскольку на наемников не распространяется действие Женевской конвенции.

«Мы совершенно очевидно решительно не согласны, и мы четко изложили свою позицию российскому правительству», — заявил, комментируя слова Пескова, представитель Госдепа.