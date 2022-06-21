Кадыров заявил, что никогда не позволит себе или кому-то другому плохо говорить о казахском народе

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21 июня 2022, 22:52 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уточнил свое высказывание в отношении государств-участников ОДКБ, которые он призвал «не молчать» и определиться с позицией по отношению к Украине.

По словам Кадырова, некоторые «недальновидные блогеры», сделали из его видеообращения на эту тему вывод, что он плохо относится к казахскому народу.

«В моем видеообращении я подчеркнул, что речь идет о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не народе», - пояснил Кадыров.

Он напомнил, что в годы войны казахи делились с депортированными в Казахстан чеченцами «последним куском хлеба».

«Я никогда не позволю себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов», - написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что точно так же относится ко всем народам бывшего СССР, в том числе к украинцам.

«Но политику и политиков критиковать себе позволю и всегда говорю ровно то, что думаю. И не надо пытаться в сказанном мною искать какой-то особый, глубоко затаенный смысл», - заявил Кадыров.