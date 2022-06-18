Кадыров призвал лидеров стран ОДКБ заявить о своей позиции по Украине, а не молчать, опасаясь санкций

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18 июня 2022, 19:46 Источник: Telegram

Совещание глав государств - членов ОДКБ в январе 2022 г. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Лидеры стран, входящих в ОДКБ, должны четко выразить свою позицию по отношению к Украине, а не молчать, опасаясь санкций. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В субботу он записал в своем телеграм-канале видео, в котором обратился к главам государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как известно, в нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

«Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите», — обратился к руководителям бывших советских республик Кадыров.

По мнению главы Чечни, все они должны быть благодарны России за свое «спасение».

«Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия», - сказал он.

В нынешней ситуации, когда России нужна поддержка, они, как считает Кадыров, не должны молчать.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что его страна не признает «квазигосударства» ДНР и ЛНР.