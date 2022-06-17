Касым-Жомарт Токаев: Казахстан не признает республики Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2022, 20:06 Источник: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото с сайта Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что республика не признает ДНР и ЛНР. Токаев пояснил, что принцип Казахстана по непризнанию квазигосударств распространяется на республики Донбасса.

Президент Казахстана напомнил, что современное международное право, - это устав Организация Объединенных Наций.

По его словам, два основных принципа, заложенных в Устав организации, сейчас пришли во взаимное противоречие друг с другом: это территориальная целостность государств и право нации на самоопределение.

Токаев выразил мнение, что основатели ООН этот момент ранее, вероятно, не учли, а возможно, специально внесли как компромисс два принципа, и они теперь противоречат друг другу.

Глава Казахстане считает, что если есть противоречие, то есть и непонимание: одни говорят, что территориальная целостность - это святое понятие, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе какого-либо государства - это собственное государство, и они могут отделиться по собственному желанию от него.