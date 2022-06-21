Токаев сообщил, что Путин не высказал разочарования по поводу его слов о непризнании Казахстаном республик Донбасса

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21 июня 2022, 20:46 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Касым-Жомарт Токаев назвал свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным близкими и рассказал, что российский президент не высказал своего разочарования по поводу непризнания Казахстаном республик Донбасса.

«Да, он [Путин] является надежным союзником Казахстана. Как глава государства, я рад иметь близкие отношения с Путиным», – сказал президент Казахстана, отвечая на вопросы модератора панельной сессии Катарского экономического форума во вторник.

Ведущего также интересовала реакция Владимира Путина на заявление Токаева, о том, что Казахстан не признает «квазигосударства» ДНР и ЛНР, сделанное на Петербургском международном экономическом форуме.

Казахстанский лидер сказал, что Путин не высказывал слов неодобрения или разочарования по этому поводу.

«Мы провели очень хорошую встречу сразу после форума. Мы говорили о конкретных вопросах, касающихся двусторонних отношений Казахстана и России. Он был очень спокоен и уверен в себе», - заверил Токаев.